D23: Grande evento da Disney no Brasil ganha data oficial

A D23, o principal evento da Disney, acontecerá em 2024 no Brasil e ganhou as datas oficias nesta quarta (4). A experiência será nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Esta é a primeira vez que o evento acontece na América Latina. Desde 2009, o D23 realiza grandes eventos voltados para fãs em Anaheim (Califórnia) que reúnem o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, e muito mais.