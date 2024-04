Davi vai atrás de Bia após discussão no BBB 24: 'Você não escuta ninguém'

Davi: "Bia, isso não é posicionamento. Você tem que amadurecer para as coisas da vida, cara".

Bia: "E cheguei até aqui por quê, Davi? No top 5? Se eu rebato uma crítica que você me fez e eu não concordo, eu não estou me posicionando?".

Davi: "Você está se posicionando, mas, na minha vez de falar, se você me respeita...".

Bia: "Eu te ouvi!".

Davi: "Que horas você ouviu? Bia, eu não queria escutar o que você ia falar, mas eu te escutei. E acabou, tá tudo bem. É uma conversa. Tem muita coisa que você falou pra mim que eu não queria escutar, mas em nenhum momento eu te interrompi. Eu te escutei, e você tem que aprender a escutar".

Bia: "Eu escuto, eu tenho audição boa".