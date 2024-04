Enquete BBB UOL: Participante assume liderança e Paredão pode ter surpresa

No 19º Paredão do BBB 24 (Globo), Alane, Isabelle e Lucas Henrique disputam uma vaga no Top 5. Confira quem pode deixar o programa amanhã (9), segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Lucas Buda continuou a crescer na votação e pode ser o próximo eliminado. O capoeirista chegou a somar 63,98% dos votos na mais recente atualização da enquete.