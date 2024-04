BBB 24: Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no 19º Paredão da edição

Após a eliminação de Giovanna do BBB 24 (Globo), Davi venceu a Prova do Líder e garantiu vaga no top 5 do reality. Com o modo turbo, mais um Paredão foi formado, desta vez com Alane, Lucas Buda e Isabelle. O mais votado será eliminado na terça (9).

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo