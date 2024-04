Namorada de Claudia Rodrigues diz que casal gostaria de ter filhos

Adriane Bonato, namorada de Cláudia Rodrigues, contou que ela e a atriz já chegaram a conversar sobre adotar um filho. Mas as duas acabaram desistindo da ideia ao ganhar afilhados, afirmando que a convivência com as crianças já preencheu a vontade de aumentar a família.

Saiba mais sobre a história

Adriane, que hoje trabalha com a internet, conta que queria adotar uma criança com Síndrome de Down. "Eu sempre quis adotar uma criança com Síndrome de Down. Amo crianças especiais e a Claudinha achou bárbara a ideia!", disse ela à Contigo.

A ideia acabou esquecida com o nascimento de Annie, sua sobrinha, que ganha o cuidado das madrinhas. "Nós fomos convidadas e aceitamos batizá-la. (...) Dos seis sobrinhos que tenho, quatro são meus afilhados. Então, cuidamos e assistimos eles como se fossem nossos filhos, por isso desistimos da adoção", afirmou ao site.