Michael Douglas sobre descobrir droga com seu nome: 'Nunca vou esquecer'

Michael Douglas, 79, em entrevista ao O Globo:

O que mais o impressionou no Brasil. "Quando estou no Brasil, sinto uma energia e uma vibração únicas. Jamais vou me esquecer quando me mandaram 'Michael Douglas', a música, e a ouvi pela primeira vez. E de quando descobri que era uma ironia com a droga. E, mais importante: que as pessoas dançavam aquele som felizes nos clubes. É isso."

Quando começou a se interessar por atuação. "Não tinha a menor ideia. Era um hippie. Aí, na universidade, me deram a real: "ô Michael, é proibido fazer aulas esparsas, em faculdades diferentes, sem informar em que irá se formar". E eu: "jura?". Aí escolhi artes dramáticas. Só que sem a confiança. Quando subia num palco, tinha pânico."