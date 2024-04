Anitta posa de mãos dadas com Cher em evento de grife na Itália

Anitta posou de mãos dadas com Cher durante evento da Dolce & Gabanna em Milão, na Itália. A cena foi registrada ontem nos bastidores da festa, que celebrava a abertura da exposição From the Heart to the Hands, com looks icônicos da grife.

Os encontros estrelados não terminaram por aí: a cantora também registrou o encontro com a vencedora do Oscar Lupita Nyong'o, sem poupar elogios: "a melhor", escreveu a estrela brasileira nos stories do Instagram.

Saiba mais do evento

Anitta apostou num mini vestido branco com cinto preto, vendido por 1.850 euros no site da D&G (pouco mais de R$ 10 mil na cotação atual).