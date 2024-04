Lucas Henrique repete feito do BBB 10 ao indicar aliada ao Paredão

Lucas Henrique pegou os brothers do BBB 24 (Globo) de surpresa nesta sexta-feira (5). Ele venceu a Prova do Líder, e resolveu indicar sua aliada. Giovanna, para a berlinda. A decisão dele foi semelhante ao que Fernanda fez no BBB 10.

O que aconteceu

Lucas decidiu indicar Giovanna por ser, junto com ela, os últimos sobreviventes do Quarto Gnomo. A intenção do brother era fazer com que os aliados do Quarto Fada trocassem votos entre si.