Matteus desabafa no BBB 24: 'Não sou prioridade de ninguém'

Matteus desabafou com Alane e Davi sobre a fase final do BBB 24 (Globo). Ele ganhou o Colar do Anjo da semana, e garantiu seu espaço no top 5.

O que aconteceu

Apesar de ter avançado para mais perto do prêmio, Matteus acredita que vive uma situação dolorosa dentro do programa. Ele acredita que, se não tivesse ganhado do Anjo, estaria na reta, pois não é prioridade para os outros participantes.