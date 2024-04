Show do OnlyOneOf acolhe público LGBTQIA+ em noite de K-pop em São Paulo

O grupo OnlyOneOf desembarcou em terras brasileiras pela segunda vez nesta quinta-feira (4). Eles já passaram por aqui em 2023, com a "OnlyOneOf Grand America Tour". O show de hoje aconteceu no Studio Stage, em São Paulo, dessa vez com a turnê mundial "Things I Can't Say Love dOpamine".

Uma das grandes características do grupo é a inclinação para a comunidade LGBTQIA+, algo raro no universo do K-pop. Isso reflete diretamente no público que eles cativam. Na fila, bandeiras da comunidade tomavam as ruas da Lapa, e o público vê no show do OnlyOneOf um refúgio para quem pertence a ela.