MC Bin Laden é o 17º eliminado do BBB 24 com 80,34% dos votos

Como foi a eliminação

"Como um Paredão pode ser curioso. No primeiro Paredão duplo da temporada, aí estão eles. Bin e Davi, cara a cara. Uma das cenas mais marcantes da temporada do programa, que aconteceu mais de uma vez. Bin e Davi cara a cara. Nariz com nariz. Boca com boca", iniciou Tadeu.

"Vocês tinha mais motivo para estar do mesmo lado. Vocês tem muito mais semelhanças que diferenças. Vocês têm o mesmo perfil. Vieram para jogar", pontuou Tadeu.

Tadeu destacou que Davi já vendeu todo tipo de produto que se possa imaginar. "Ele quer ter condições de realizar o sonho de ser médico."

Ele também elogiou Bin. "Esse cantor de funk já é vencedor só de ter nascido. Assim, o menino que passava por baixo da catraca do ônibus ganhou passagens para mostrar seu trabalho no mundo."

O apresentador apontou que Davi e Bin se encontraram no BBB para um duelo e destacou a rivalidade que os dois tiveram ao longo da temporada.