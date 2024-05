Em Cannes, George Miller declara sobre 'Furiosa': 'Tem mais história aí'

"Muita gente desistiu da aposentadoria para fazer este filme", comentou a protagonista do longa, Annya Taylor-Joy. Ela afirmou que também fez questão de defender o trabalho dos dublês, especialmente sua dublê, Hayley Wright, para a realização do longa que, de longe, traz cenas de ação já icônicas e vertiginosas. Uma das sequências, aliás, levou quase 80 dias para ser filmada.

"Ela hoje é uma das minhas melhores amigas no mundo todo. Ela me ensinou a fazer tudo que ela também podia fazer. Em vez de ser uma abordagem agressiva, sempre foi "Eu te amo, eu acredito em você", declarou a atriz, que vive em "Furiosa" a personagem eternizada por Charlize Theron em "Mad Max: Estrada da Fúria", que estreou em Cannes em 2015 e também se tornou um clássico imediato, rompendo a barreira do filme de ação e conquistando um público mais interessado no drama que nas centenas de sequências de perseguição, lutas e mortes.

Miller, aliás, defendeu o cinema de ação como o que traz a linguagem universal do cinema. "Para mim, é puro cinema, é música visual. Eu gosto de pensar nos filmes de duas formas: filmes mudos com som, como Alfred Hitchcock costumava dizer "Eu gosto de fazer filmes que não precisem de legenda no Japão." Eu acho que este é o cerne do cinema. Então, a gente pode fazer qualquer coisa com cinema e o que o diferencia de qualquer outra forma de arte é que só pode ser vivenciado no cinema."

Um ponto crucial da saga 'Mad Max", criada em 1979 pelo cineasta, é que tão importante quanto o drama e as cenas de ação são o figurino, a direção de arte e a maquiagem dos personagens. Há visuais icônicos como o de Imortal Joe, a maquiagem carvão na testa de Furiosa, o hibridismo retrofuturista dos tantos veículos, motocicletas e máquinas, entre outros milhares de objetos, que constroem um universo verossímil e que conta a história de cada personagem.

Annya também comentou que o trabalho artesanal, ainda que esta nova aventura seja a que mais conta com efeitos visuais e especiais, foi essencial para que ela criasse sua Furiosa. "As pessoas sabiam exatamente porque usavam uma roupa, porque dirigiam aquele exato carro. Tudo era para servir, para fazer com que aquele universo se aprofundasse e real. Não é todo dia em que se faz parte do projeto em que tudo parece muito detalhado de longe e, quando você adentra este mundo, você diz "Uau!" porque tudo tem muitas camadas e nada é por acaso. E acho que a gente pode sentir isso em "Furiosa".

Se o mais novo, porém talvez não último longa de Miller e da saga Mad Max, vai, assim como "Estrada da Fúria", extrapolar o universo do cinema de ação e faturar, ganhar público e apoio para uma nova aventura, o tempo dirá. Por ora, "Furiosa" teve recepção positiva da crítica que acompanha Cannes, com críticas que variam do "obra-prima" ao "bom filme, mas não chega a ter a dimensão de "Estrada da Fúria". Mas vale apostar que o sucesso com os fãs fervorosos da franquia já é certa.