Arthur O Urso revela que colocou botox no bumbum: 'Esposas pediram'

Arthur O Urso compartilhou com os seguidores que fez uma aplicação de botox no bumbum.

O que aconteceu

Arthur revelou que passou recentemente por um procedimento de aplicação de botox no bumbum. "Recentemente apliquei botox no meu bumbum. Ainda é um tabu no meio dos homens, mas eu buscava um volume mais bonito e consegui", disse o influenciador.

Arthur é casado com cinco mulheres e garantiu que todas aprovaram a mudança no visual. "Sempre que alguém quer mudar algo na aparência conversamos entre a gente para termos a opinião dos outros, é comum fazermos isso. Todas aprovaram, sem exceção. Quem não gosta de um bumbum mais firme, lisinho e bonito?", respondeu o influenciador.