Brothers do Monstro são liberados mais cedo e Giovanna diz: 'Eu que vou'

Giovanna acha que será eliminada no 15º Paredão do BBB 24 (Globo), após ser liberada mais cedo do Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Na semana Turbo do reality, este domingo (31) contará com uma eliminação, uma nova prova do Líder e nova formação de Paredão. Por isso, os brothers do Castigo do Monstro foram liberados mais cedo, antes do programa ao vivo.