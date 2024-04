Fernanda é a 15ª eliminada do BBB 24 com 57,09% dos votos

Fernanda foi eliminada no 15º Paredão do BBB 24 (Globo) com 57,09% dos votos. A sister disputou a berlinda com Giovanna, que recebeu 37,85% dos votos e Beatriz, na lanterna, com 5,06% dos votos.

Ao todo, o Paredão recebeu 98.258.688 votos.