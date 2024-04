Almodóvar e Maria do Bairro: como atriz constrói 'Betty, A Feia' da Globo?

Em bate-papo com a imprensa, no qual Splash esteve presente, Daphne contou que assistiu a filmes do autor espanhol Pedro Almodóvar para compor a personagem. "São filmes coloridos e têm mulheres excêntricas, que amam, choram e sofrem. Aquelas histórias muito malucas e divertidas."

No entanto, sem dúvidas, a maior referência foi a atriz e cantora mexicana Thalía, de quem a personagem diz ser fã, e as novelas mexicanas. "Acompanhei quando era criança. Está no meu imaginário, mas ao rever, notei a falta de recurso e como é maravilhosa a criatividade humana. Como a gente é potente e consegue fazer. Vi muito 'Maria do Bairro'. Tem uma frase da Lupita, que é 'eres tú', igual a Maria do Bairro."

A gente está num mundo de relações líquidas. É tão difícil se entregar a uma paixão de verdade e não ter medo. [A Lupita] Tem me proporcionado viver muito intensamente. Em cada cena, não tenho medo de me jogar e essas referências das novelas mexicanas foram muito boas. E eu comecei a ver como público. Quero saber o que vai acontecer, porque são estereótipos muito bons e que funcionam para o público... Estou bebendo tanto das entrevistas da Thalía, como ela se entregava nos palcos, as músicas. É muito bonito.

Daphne Bozaski

Lupita (Daphne Bozaski) em 'Família É Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Lupita é transbordamento