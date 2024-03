'Fico mal por não interagir', diz Alane sobre adversários no BBB 24

No quarto com Isabelle, Matteus e Bia, Alane disse que se sente mal em não poder conversar com outros adversários por conta do jogo.

O que aconteceu

No papo, Isabelle falou que existe uma regra no grupo Fada para não falar com os adversários. Alane também deu sua opinião e disse que ela "nunca foi contra falar com outras pessoas".