'Não é meu intuito agradar quem gosta de ver barraco', diz Fernanda

Fernanda: "Eu tive que me ponderar em diversos discursos para não ser pesada, porque é da minha origem descer... E aí eu tinha que calar minha boca para não ficar muito ruim. Sinceramente, não é meu intuito agradar uma pequena parcela do Brasil que gosta de ver um barraco e uma depreciação. Eu sou muito mais do que isso. Sou muito mais do que uma briga. Sou muito mais do que um esculacho. Não vim mostrar isso... A gente ficava com aquela ideia de que o programa convergia para essas brigas e essas coisas, mas nunca foi pedido isso. Ninguém nunca sentou no seu quarto lá e falou 'Olha, quebra o pau! Arrebenta! Vai com a tua'"

Pitel: "Eu posso deduzir que não é isso"

Fernanda: "Ninguém nunca pediu para brigar! Não é um programa de briga. Nunca foi pedido para brigar"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER