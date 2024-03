BBB 24: Como foi Sincerão antes de treta e quase agressão entre Bin e Davi

Matteus escolheu Bin. "Vejo que tu falou que o pessoal é falso, mas passou meia dúzia de dia e tu tava votando com quem votou em ti dentro do quarto. Achei contraditório. Tu se juntou com as pessoas que votaram em ti. Sentaram a lenha em ti e tu tá em volta!"

2ª rodada - Decepções

Davi escolheu Bin. "Você com o próprio pessoal que tava junto, você foi levar essa informação pra escapar do paredão. Isso fala muito sobre a personalidade que você tem. Seu traíra!".

Leidy escolheu Alane. "Quando a Anny tava aqui, todo mundo ia falar que não ia jogar com o Davi, que não concordava o jogo dele. Ela inverteu a situação. (...) Você veio me macetando no sincerão a troco de nada!"

Matteus escolheu Leidy. "A Leidy é uma guria que eu tive uma grande convivência na casa, a gente teve alguns atritos. (...) Ficou uma mancha. Ela ter falado que eu era planta na frente das pessoas."

Bin escolheu Davi. "Você até falou que não ganhou um intercalasse, mas você é o grande jogador. Nem seus próprios aliados te botam no pódio. Você se faz de vítima, faz o seu VT."