Lollapalooza acabou: quais são próximos festivais de música no Brasil?

Rock in Rio - 13 a 22 de setembro

É o maior festival do país, levando fãs de norte a sul do Brasil à capital fluminense.

Atrações divulgadas: Katy Perry, Gloria Gaynor, Cyndi Lauper, Mariah Carey, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, Ludmilla, Ivete Sangalo, Jão, Glória Groove e Paralamas do Sucesso.

Venda geral de ingressos a partir de 23 de maio de 2024.

Rock The Mountain (Petrópolis/RJ) - 9, 10, 16 e 17 de novembro

Dividido em dois finais de semana com line-up igual, festival leva milhares de fãs à serra do Rio.

Atrações já divulgadas: Joelma, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, O Grande Encontro, CPM 22 e Nação Zumbi.

Ingressos a partir de R$ 334 (sexto lote).

Primavera Sound (São Paulo) - 30 de novembro e 1 de dezembro

Um dos principais festivais com vibe alternativa do mundo chega a sua terceira edição no Brasil.

Atrações não foram divulgadas, mas Marisa Monte, Pet Shop Boys, Carly Rae Jepsen, Cansei de Ser Sexy, Bad Religion, Beck, The Killers e Marina Sena foram destaques em 2023.

Ingressos em breve.