Elisa Sanches estuda arbirtragem e diz que Neymar seria melhor no OnlyFans

Elisa Sanches, 42, influenciadora 18+, contou que está fazendo um curso de arbitragem no formato on-line para adiantar a sua formação.

O que aconteceu

A modelo, que está aprendendo sobre as leis da arbitragem e as responsabilidades da profissão, contou como está sendo a experiência: "Ainda estou no começo do curso e as aulas são muito teóricas. Estou aprendendo sobre a parte jurídica da arbitragem, sobre qual é o meu papel e isso está me fascinando".

Elisa elegeu jogadores que se dariam melhor no OnlyFans do que nos campos: "Tenho que dizer que elegi alguns jogadores que se dariam muito melhor no OnlyFans do que em campo", diz.