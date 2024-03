Leidy começa a se despedir do BBB 24: 'Que todo mundo se dê bem lá fora'

Mais tarde, ela conversou com Isabelle sobre a participação da sister no reality. "Se caso eu for, tô com o coração leve e tranquilo. Só eu sei o que eu tava passando", disse. "Se eu ficar, vou ficar feliz que eu fiquei, que eu tenho a resposta. Se eu sair, vou ficar mais feliz também. Foi um prazer te conhecer, vou lá pra Parintins te ver naquele Garantido".

Leidy ainda disse que o que aconteceu no programa ficará nele, e que deixará um de seus vestidos para Isabelle. "Gosto muito de você", disse. "Você tem um coração gigante [...] Da porta para fora, quero que todo mundo arrume trabalho, quero que todo mundo se dê bem lá fora."

Leidy ainda disse que "se excedeu" quando jogou as roupas de Davi na piscina. "Nunca vou virar a cara para ninguém, não sou melhor do que ninguém aqui dentro", disse. Ao final, as duas se abraçaram.

Após a conversa, Isabelle refletiu sozinha: "Gosto muito dela também. Aqui, a gente tem que fazer escolhas rápidas. Que Deus abençoe sua vida, se você sair".