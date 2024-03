Quem sairá do BBB 24? Talentos do Splash palpitam sobre a Eliminação

Leidy Elin, Davi, Bin e Matteus se enfrentam no Paredão desta semana. Hoje (26), um deles deixará a casa do BBB 24 (Globo), e os Talentos do Splash fizeram suas apostas.

O que aconteceu

Dessa vez o que muda é a porcentagem, pois para os Talentos a saída de Leidy é unânime.