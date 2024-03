Veja as defesas dos brothers no 14º Paredão do BBB 24

MC Bin Laden: "Chegou meu momento de estrear no Paredão. Se você acha que eu sou merecedor. Eu não tô pra passear, igual umas pessoas aqui que tem medo de se posicionar".

MC Bin Laden defende sua permanência na casa do #BBB24! 💬 #RedeBBB pic.twitter.com/yHB8MIwlEI -- Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Davi Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

