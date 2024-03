Raquele diz que não foi convidada para o Domingão: 'Convite não chegou'

Estava vendo o quadro do Luciano Huck e tem bastante gente perguntando... Para deixar claro aqui para vocês: eu não fui convidada para participar do programa. Por mais que no final ficou parecendo que eu não quis ir, na verdade, o convite não chegou para mim.

Raquele

Raquele continuou: "Não deixei de ir porque eu não quis, é porque eu realmente não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, claro, óbvio, certeza que vai ser um prazer fazer parte do programa".

A ex-BBB também pontuou que fica desconfortável com as críticas de que ela teria sido "planta" no reality. "Jogo é jogo, eu estou aqui fora, eu sou um ser humana e tenho sentimentos", completou.

No programa deste domingo (24), Luciano Huck pediu desculpas a Raquele. "Desculpe pelas brincadeiras, Raquele. Se quiser um dia vir participar [do programa], será muito bem-vinda aqui neste palco. Desejo boa sorte para você e muita luz no seu caminho", disse o apresentador.

Splash tentou contato com a Globo para conseguir um posicionamento e entender o porquê de Raquele não ter sido convidada para o programa, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue em aberto.