'Prefiro ser eliminada sendo da esquerda do que da direita', diz Giovanna

No BBB 24, Giovanna revelou seu posicionamento político em uma conversa com MC Bin Laden e Lucas Henrique, o Buda.

O que aconteceu

Na academia, a atual Líder do reality show disse que prefere ser eliminada por ser "da esquerda do que da direita". Rindo, os colegas de confinamento brincaram que ela não tem medo de se comprometer com o público.