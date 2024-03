Aproximação com Fadas? Fernanda 'reavalia' rivais: 'Não me incomodam mais'

A sister apontou para Davi e disse "gosta demais dele". "Davi, gosto dele, não gosto da voz dele, […] mas gosto demais", afirmou.

Em seguida, ela aponta para Beatriz e dispara: "Não me incomodam mais". Ela segue para a figura de Alane e repete que também se incomoda mais com a rival.

Por fim, ela chega à figura de Isabelle. "Não me incomoda. Mas não gostaria que ganhasse", diz. "A gente acha que é uma pessoa que não faz muita coisa".

Fernanda, então, confessa que está "sem forças" para brigar no jogo. "Só to conseguindo pensar em mim agora", disse. "Tô cansada, de verdade. Não quero ir embora porque eu ainda tenho que vencer isso aqui. Mas não quero botar o resto de energia que sobra no meu coração tendo que não gostar de alguém, isso não vai me fazer bem em nada. Sobrou pouco dentro de mim para lutar, e eu prefiro lutar por mim e meus objetivos".