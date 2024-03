Lucas Buda se decepciona por não receber foto de esposa em ação de Páscoa

Buda ficou triste por não ver a esposa em mais uma dinâmica. O participante se isolou e ficou pensativo ao encarar a foto apenas com as irmãs.

Fernanda se aproximou e tentou suavizar a situação. A confeiteira apontou que suas irmãs ainda não haviam aparecido no Vídeo do Anjo e tinham que aparecer em algum momento.

Camila Moura anunciou que seu casamento chegou ao fim. A esposa de Lucas Henrique fez o anúncio após ele flertar com Pitel no confinamento. Ela também não apareceu no Vídeo do Anjo e deixou o brother preocupado.

