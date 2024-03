Música de Sam Smith tem várias facetas, e todas apareceram no show do Lolla

A música de Smith tem várias facetas, e elas estiveram presentes em sua apresentação no Lollapalooza, neste domingo.

Tendo ao lado uma afiada banda, Smith cantou algumas de suas faixas mais populares, como "I'm Not the Only One", em que exibe uma voz de respeito - e o público acompanha com palmas. O mesmo tom também esteve na balada "Too Good at Goodbyes", em que cantou ao lado das vocalistas de apoio.

"Stay with Me", que abriu a apresentação, é das músicas mais bonitas de Smith, e sua voz emociona em versos como "Oh, você não quer / Ficar comigo / Porque você é / Tudo o que eu preciso / Isso não é amor / É claro de ver / Mas, darling / Fique comigo".

"Dancing with a Stranger" traz um belo toque disco para a noite. "Lay Me Down" é das mais interessantes: uma balada linda com um ótimo arranjo orquestrado. Com beats funkeados, "Gimme" faz a temperatura subir.

Com uma sequência de "Desire", "Latch" e um cover de "I Feel Love" (Donna Summer), clássico máximo da disco, Smith mostrou que adora uma pista. "Unholly" foi cantada com a dramaticidade que pedia o encerramento de um show tão intenso.

Sam Smith pode não ter sido uma das atrações headliners oficiais deste Lollapalooza, mas seu show foi quase uma apoteose.