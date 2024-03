Brothers pedem para Giovanna 'zoar' Alane na indicação ao Paredão; entenda

Giovanna: "Será que eles serão surpreendidos, o lado de lá? Será que eles serão surpreendidos com a minha indicação?"



MC Bin Laden: "Você acha que eles acham que você vai mandar quem?"



Giovanna: "Alane"



Pitel: "Ai você fala tudo, da todas as características que encaixam, aí no final você fala 'manipulador' para saber [quem é a indicação verdadeira]. Tipo o que o Tadeu faz"

Lucas: "Quando você fizer isso eu vou olhar a cara dela pelo espelho"

