Roberto Carlos doou R$ 200 mil para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada primeiro pelo colunista Ancelmo Gois e confirmada a Splash pelo assessor do cantor.

O músico também planeja um show beneficente com renda completamente revertida aos atingidos pela tragédia. Ainda não há detalhes, mas a apresentação deve acontecer nas próximas semanas.