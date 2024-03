BBB 24: Matteus faz promessa com Davi: 'Pular na piscina sem roupa'

Matteus: "Se eu fechar 93 dias de programa - nada mais é do que, faltando uma semana para terminar o programa -, eu vou pular com o Davi na piscina praticamente sem nenhuma roupa. Só com a mão no 'tareco'"

Alane: "Tô vendo vocês prometendo porque dá engajamento. Mas se funcionar eu aceito!"

Davi: "Aí tá a gente no Paredão um dia, chega o Tadeu e fala: 'E aí, Davi, você tem uma promessa pra cumprir hoje'"

Matteus: "Mas não pode mostrar nada, Deus o livre. Tem muita criança olhando. O cara tem que respeitar também as pessoas"