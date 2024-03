BBB 24: MC Bin Laden desabafa sobre bullying na internet: 'Não é fácil'

MC Bin Laden: "Sempre acontece. Até porque eu era muito gordão. E a galera acha que eu não evoluí, que eu não emagreci. Me pega muito, porque eu emagreci pra mim, pela minha saúde e pra ser inspiração pra muita gente. Não é fácil emagrecer. Eu optei, escolhi não operar pra treinar. Você vê que não é fácil. Qualquer coisinha a gente já toma um rebote, já não dá pra fazer muita dieta, tem que ter foco pra treinar... E eu sei que lá fora já estão falando sobre isso. E eu sei que a galera não sabe separar, e isso me pega pra car*lho. Falei até com o Buda: 'Você lembra de algum gordinho que venceu o BBB?'. Porque vocês sabem que isso de estereótipo conta muito, vamos ser sinceros"

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo?

