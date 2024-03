'É uma planta que o Gnomo rega', diz Beatriz sobre sister no BBB 24

Beatriz e Davi alfinetaram Giovanna em papo com o grupo Fadas no BBB 24 (Globo). Para a vendedora, a Líder da semana é uma planta no reality

O que aconteceu

Davi, que está na mira da Líder, disse que irá desmascarar Giovanna se for para o Paredão. Bia chamou a sister de planta.