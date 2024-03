'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 25 a 30/03

Augusto fica chateado quando o pai o critica na frente de Rachid. Morena revela a Lu que gostaria que a professora e João Pedro tivessem um romance. Sandra confessa à mãe que está apaixonada por João Pedro. Venâncio decide procurar Teca. Inácia alerta José Inocêncio para ter cuidado com Rachid. Pastor Lívio dirige o jipe com Padre Santo no carona e nota que ele faleceu. José Inocêncio fica desolado com a morte de Padre Santo. Deocleciano se preocupa com a aproximação de João Pedro e Sandra. João Pedro apresenta Sandra a Morena. Pastor Lívio se emociona com a homenagem a Padre Santo feita pelos assentados.

Terça-feira, 26 de março

Pastor Lívio afirma que permanecerá na região para ajudar os assentados. Venâncio estranha a cooperação de Eliana para encontrar Teca. Teca flagra Venâncio e Eliana juntos. Egídio pressente que Dona Patroa esteja lhe escondendo algo. Rachid mostra interesse em comprar a venda de Norberto. Eliana diz a Venâncio que eles podem dar o neto que José Inocêncio tanto quer. Teca avisa a Venâncio que volta para casa se ele parar de enganar Buba. Buba agradece a Venâncio por ter trazido Teca de volta para casa. José Inocêncio fica furioso quando Deocleciano conta que João Pedro tem um relacionamento com Sandra.

Quarta-feira, 27 de março

Inácia percebe que Mariana não gosta de saber que João Pedro e Sandra estão juntos. João Pedro confessa a Zinha que nunca deixou de pensar em Mariana. José Inocêncio sonha com Maria Santa. Augusto fica apavorado ao ser flagrado por Damião conversando com Ritinha. Kika se surpreende ao ser abordada por um policial por causa da documentação do carro que Bento lhe deu. Inácia acredita que Mariana é a terceira tocaia de Belarmino contra Inocêncio. Dona Patroa conta a Egídio que a filha do casal está com João Pedro. Kika termina a relação com Bento. João Pedro vê a fúria nos olhos de Egídio ao deixar Sandra em casa.

Quinta-feira, 28 de março