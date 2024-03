'Excelente ator'; público elogia Juan Paiva em cena decisiva de 'Renascer'

No capítulo de quarta (20), da novela "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) foi expulso de casa pelo pai. Com esse momento decisivo na trama, o remake ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

O que aconteceu

Com a briga entre José Inocêncio (Marcos Palmeira) e o filho, o nome da novela e dos dois personagens ficou no topo dos assuntos mais falados no X (antigo Twitter). "Como não amar o João Pedro? Juan Paiva tá tão bom, da vontade de guardar num potinho e proteger", escreveu um telespectador.