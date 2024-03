Fora de 'Renascer', Juliana Paes elogia cena da novela: 'Poesia'

Fora de "Renascer" (Globo) desde o início da 2ª fase, quando sua personagem saiu da trama, Juliana Paes usou suas redes sociais, na terça (19), para elogiar a novela.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A atriz, que viveu Jacutinga no começo de "Renascer", não está mais no remake. Sua personagem deixou a história quando a cafetina foi embora da cidade, deixando para trás Norberto (Matheus Nachtergaele), que sofre com a ausência da amada.