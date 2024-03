Ivete refaz tombo de Sabrina Sato com Beatriz durante festa no BBB 24

Durante festa do BBB 24 (Globo), Ivete pediu para ser deurraba por Beatriz e recriarem a cena do tombo de Sabrina Sato.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A festa com Ivete foi animada e rolou muita interação com os brothers. A cantora foi até os brothers e dançou juntinho com eles enquanto cantava o hit "A galera".