BBB 24: Ivete manda recado para ex de Lucas; Camila responde

Buda replicou: "Camila, a minha esposa."

A cantora olhou para a câmera e disse: "Camila, um beijo, arrase! Sou mais você!"

Após a mensagem de Ivete, Camila foi às redes sociais e respondeu a artista: "Eu também sou mais você, Veveta!"

Camila anunciou o fim do casamento com Lucas após o início dos flertes do professor e Pitel. A professora de História, que entendeu como traição, quis colocar um ponto final na relação de 15 anos com o rapaz ainda confinado.

Desde o anúncio do término, Camila viu crescer sua popularidade na internet. Ela já soma mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e tem feito publicidades com grandes marcas.