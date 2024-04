Dieckmann grava para documentário de Davi: 'Não me conhece, mas sou fã'

Carolina Dieckmann, 45, gravou um depoimento para o documentário de Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

"Gravei um depoimento para o documentário do Davi, que já, já vai estar no Globoplay, acho que dia 30 [...] Davi, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu sou sua fã, tá? Beijo!", declarou a atriz nos Stories.

Dieckmann torceu muito para o baiano durante o programa. Ela o defendeu quando Leidy jogou as malas dele na piscina, por exemplo.