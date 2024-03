Ivete Sangalo conhece casa do BBB 24 e faz revelação íntima sobre banho

No Quarto do Líder, Ivete tirou uma selfie com todos os participantes e pediu para Fernanda se aproximar dos demais: "Cadê a Fernanda? Fique no meio, abraçada com as pessoas! Abraça aí, me obedeça", brincou.

BBB 24: Ivete Sangalo tira selfie com os brothers Imagem: Reprodução/Globoplay

