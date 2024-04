Dieguinho: Davi e Mani precisam tocar suas vidas para público superá-los

O apresentador observa que Davi é um dos poucos ex-brothers deste ano que seguem despertando curiosidade no público após o término do reality. "Percebo que há uma vontade de continuar acompanhando a vida de alguns personagens desta temporada. Afinal, o programa acabou! Não tem mais como você ligar no 24 horas para ver o que o Davi está fazendo."

Dieguinho: Record acerta em dar nova chance a Ysani em A Grande Conquista

Rachel Sheherazade, 50, anunciou a incorporação de Ysani Kalapalo ao elenco de A Grande Conquista (Record). Ela entra como substituta de Gaby Fontenelle, 37, que desistiu do programa. Anteriormente, a Record havia vetado a presença da participante indígena por ter testado positivo para a covid-19.

Dieguinho Schueng elogiou a decisão do canal em rever a desclassificação de Ysani. "Como teve desistência, a produção optou por reclassificá-la. Então, ela ganhou mais uma chance de estar no reality. Não vou mentir: achei isso genial. Muito bacana o que a produção fez com a Ysani."