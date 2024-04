Alane sai em defesa da mãe após BBB 24: 'Estão distorcendo discurso'

Em defesa da mãe. "A minha mãe me criou sozinha basicamente. A minha referência sempre foi ela. Ela me criou para ser uma mulher muito forte, e aí eu acabei criando expectativas. A minha cobrança em relação a acertar e a ser perfeita lá dentro é condicionada também por uma expectativa minha dentro do jogo. Eu sempre quis muito entrar no BBB, então eu queria ser a minha melhor versão lá dentro. Claro que eu também queria dar orgulho para minha mãe, porque ela é a pessoa que eu mais amo no mundo."

Vida após BBB. "Aos poucos estou colhendo os frutos do pós-"BBB". A dívida é grande, ainda estou quitando. Ainda não foi (paga) completamente, mas aos poucos vai. Está próximo."

Relações com ex-participantes."Eu não tive contato com o Nizam, a gente não se falou. No máximo os nossos olhares se cruzaram, mas a gente não se falou em momento algum. Foi a única pessoa com quem eu não falei de fato. Não tive a oportunidade e não tive vontade também, para ser sincera. É uma pessoa com quem eu não quero resolver nada, é indiferente para mim. O Juninho também. Então foram duas pessoas com quem eu realmente não falei."