Globoplay anuncia nome e data de estreia do documentário de Davi; veja

O Globoplay anunciou hoje o documentário de Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo). A produção vai se chamar "Davi — Um Cara Comum da Bahia", e estreia em 8 de maio.

O título faz referência a uma fala de Rodriguinho no reality. Ainda no início do programa, ele disse que Davi era só "um cara comum da Bahia".

No documentário, o espectador vai conhecer mais sobre a história do vencedor do BBB 24. "Desde sua infância em Cajazeiras, até sua participação e estratégia para vencer o reality", afirma o Globoplay.