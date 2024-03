Sabrina Sato no BBB desencadeia crise de choro em sister: 'Discurso merd*'

Após a "invasão" de Sabrina Sato na casa do BBB 24 (Globo) hoje (20), Leidy foi chorar sozinha e começou a hiperventilar.

O que aconteceu

Os brothers se depararam com Sabrina Sato na sala do BBB na tarde de hoje. Trata-se da dinâmica do Invasor, que acontece às quartas-feiras e traz personalidades à casa para gravarem conteúdos.