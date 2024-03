'Vocês têm que ter cuidado', aconselha Davi

Depois da presença de Sabrina Sato na casa BBB 24 (Globo), os aliados do Quarto Fada conversaram sobre o momento com a apresentadora, então Davi e Matteus aproveitou para aconselhar as sisters.

O que aconteceu

Assim que a porta da sala se abriu, Beatriz abraçou Sabrina Sato e as duas caíram no chão da sala do BBB 24 (Globo). Em seguida, Alane e Isabelle também se juntaram ao abraço com a apresentadora, ainda no chão.