Davi diz que adversários querem te desestabilizar: 'Não vão conseguir'

Ele seguiu desabafando sobre seus adversários no programa. "Não tem sido fácil, tem sido dias difíceis. Não é fácil conviver numa casa com muitas pessoas de personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas tenho tentado de todas as formas".

Davi prosseguiu: "Sei que tem pessoas aqui dentro que são meus adversários, claro, e tão tentando de todas as formas me desestabilizar no jogo, mas isso eles não vão conseguir, porque eu me mantenho focado, firme e forte no meu objetivo e vou lutar até o final".

