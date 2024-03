BBB: Trecho 'picante' em roteiro de Beatriz exposto na festa movimenta web

Um trecho do roteiro escrito por Beatriz, exposto ontem (13) no BBB 24 (Globo), tem chamado a atenção de internautas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Beatriz ganhou sua segunda festa do Líder ontem no BBB 24 (Globo), com o tema "show de talentos". Entre os objetos de decoração da festa, um dos telões exibia um roteiro de filme escrito por Beatriz.