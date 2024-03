Paloma: Yasmin Brunet tirou o seu da reta e jogou BO com Davi para Wanessa

A comediante Paloma Santos foi a convidada desta quinta-feira (14) do programa Splash Show. Ela bateu um papo descontraído com os apresentadores Yas Fiorelo e Leão Lobo e comentou os últimos acontecimentos do BBB 24 (Globo).

Paloma criticou a postura de Yasmin Brunet, 35, ao participar do Mais Você logo após ser eliminada do reality. "Quando foi à Ana Maria Braga, a Yasmin já tirou o dela da reta em relação ao Davi. No subtexto, entendi que ela jogou o BO para a Wanessa Camargo, dizendo que deveria ter seguido seus instintos e tal..."