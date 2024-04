Conheça o crime real de 'O Caso Asunta' que chocou a Espanha e chegou na Netflix

'O Caso Asunta', minissérie de true crime da Netflix que chegou à plataforma na sexta-feira, 26, é inspirada em uma história real. O caso do desaparecimento e assassinato da menina Asunta Basterra Porto, de 12 anos, chocou a Espanha em 2013, quando seus pais, Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) e Rosario Porto (Candela Peña), foram acusados e presos pelo crime.

Alfonso e Rosario eram um casal abastado e reconhecido: ele, um jornalista econômico, e ela, advogada e cônsul honorária da França. Asunta (interpretada por Iris Wu) nasceu na China e foi adotada pelo casal em 2001, aos nove meses de idade. Em 2013, o casal se separou, dividindo os cuidados da menina.

No fatídico dia, eles denunciaram o desaparecimento da filha. Horas depois, o corpo da menina foi encontrado nas proximidades de Santiago de Compostela, perto da casa de campo da família.

Mentiras, respostas vagas e relatos inconsistentes começam a aparecer nas versões do casal à polícia, levando as autoridades a suspeitar que aquela família, que parecia ser perfeita aos olhos de todos, talvez escondesse algo - a ponto de matar a própria filha. Asunta era uma menina inteligente e comportada, que recebia uma boa educação escolar e participava de várias atividades extracurriculares no dia a dia.

Ao longo de seis episódios, a série espanhola acompanha a investigação dos policiais Cristina Cruces (María León) e Javier Ríos (Carlos Blanco) e mostra a cobertura midiática do julgamento que agitou o país.

O que aconteceu com Asunta?

Alfonso e Rosario foram acusados de sedar e asfixiar Asunta até a morte. Em 2015, foram condenados a 18 anos de prisão pelo Superior Tribunal de Justiça da Galiza. As investigações concluíram que, no dia da morte, Alfonso havia dado para a menina uma "dose tóxica" de 27 comprimidos de lorazepam, um ansiolítico. Ela já vinha sendo dopada pelos pais há meses - testemunhas confirmaram que ela chegava a aparecer tonta nas aulas. Depois de sedada, Asunta foi asfixiada por Rosario. A mulher, então, levou o corpo até o local onde foi encontrado horas mais tarde.

Alfonso e Rosario sempre negaram o crime e as motivações para realizá-lo nunca ficaram claras. Parte da proposta da minissérie da Netflix é, também, especular as razões da tragédia. Ramón Campos, um dos repórteres que mais investigou o crime, é um dos produtores.

Onde estão Rosario Porto e Alfonso Basterra hoje?

Em novembro 2020, Rosario morreu por suicídio na prisão, após algumas tentativas. Alfonso segue cumprindo sua pena e mantém sua inocência.